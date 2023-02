Luxemburg: Pkw kracht gegen Betonpfeiler – Berauschter Mitfahrer rastet aus und sticht mit Schere zu

LUXEMBURG-STADT. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, kam es am Dienstag, 21.02.2023, gegen 13.00 Uhr in der rue de Clausen in Luxemburg-Stadt zu einem Verkehrsunfall mit Materialschaden, als ein Auto gegen einen Betonpfeiler stieß.

Nachdem die Parteien eine gütliche Einigung erzielt hatten, rastete einer der Wageninsassen aus.

Er beleidigte anwesende Personen und begab sich anschließend zu einem naheliegendem Imbiss. Hier kam es dann zwischen ihm und den Angestellten zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Angestellter mit einer Schere leicht verletzt wurde.

Eine Polizeistreife nahm den Mann in Gewahrsam und stellten zwei Scheren sowie Drogen bei der Person sicher. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, woraufhin der Mann zu weiteren Untersuchungen zum Krankenhaus verbracht wurde.

Dort randalierte er gegen das Krankenhauspersonal und musste seitens den Polizeibeamten immobilisiert werden.

Die Staatsanwaltschaft welche über den Vorfall informiert wurde, ordnete die Festnahme des Tatverdächtigen sowie die Vorführung beim Untersuchungsrichter an.