Hochaggressives Verhalten: Musikvideo-Dreh endet in Beleidigungen gegen Polizei

LUDWIGSHAFEN. Am gestrigen Samstag wurden der Polizei gegen 19.30 Uhr mehrere vermummte und mit Macheten bewaffnete Personen im Bereich der Berliner Straße in Ludwigshafen gemeldet. Die Personen konnten durch die Polizisten entsprechend festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um Mitglieder einer Musikgruppe, die sich zum Zwecke des Drehs eines Musikvideos an der Örtlichkeit getroffen hatten.

Ein 18-jähriges Mitglied versuchte zunächst, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, gab sich aggressiv und beleidigte die Polizisten mehrfach. Aufgrund seines durchgehend aggressiven Verhaltens sollte der 18-Jährige gefesselt werden, wogegen er sich jedoch massiv wehrte und letztlich nur mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden konnte. Durch den Widerstand wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Bei einem weiteren Mitglied der Musikgruppe konnte im Rahmen der Kontrolle Marihuana aufgefunden werden, welches beschlagnahmt wurde. Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen, konnten bei der Gruppe nicht festgestellt werden. Nach Abschluss der Kontrolle wurden alle Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, nachdem ihnen zuvor ein Platzverweis erteilt worden war. Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)