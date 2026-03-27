Rheinland-Pfalz im Krisensog: Warum Kriege im Iran und in der Ukraine jetzt auch Mainz unter Druck setzen

MAINZ. Die neue Landesregierung steht noch nicht einmal – doch die Herausforderungen sind längst da. Die Kriege in der Ukraine und im Iran wirken inzwischen spürbar bis nach Rheinland-Pfalz hinein. Steigende Spritpreise, Sorgen um Energie und Lieferketten, aber auch die besondere Rolle der US-Stützpunkte in Ramstein und Spangdahlem machen deutlich: Außenpolitik ist für Rheinland-Pfalz längst keine ferne Weltpolitik mehr, sondern ein Thema mit direkten Folgen vor der eigenen Haustür.

Weltpolitik trifft Rheinland-Pfalz mit voller Wucht

Noch ist das neue Kabinett in Mainz nicht gebildet, doch der politische Druck wächst bereits. Denn weltweite Konflikte schlagen inzwischen spürbar auf Rheinland-Pfalz durch.

Ein zentrales Beispiel ist dabei Ramstein. Wohl nirgendwo in Deutschland haben die USA so viele Soldaten, Transportflugzeuge und Logistik zusammengezogen wie dort. Die Air Base gilt seit Jahren als entscheidende Drehscheibe für US-Operationen in Europa, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika.

Ramstein rückt erneut in den Fokus

Mit dem Krieg im Iran hat die Diskussion um die Rolle von Ramstein neue Schärfe bekommen. Bürgermeister Ralf Hechler aus Ramstein-Miesenbach sagt: „Ob 11. September oder Iran: Früher oder später kommt jeder Konflikt, an dem die USA beteiligt sind, bei uns an.“ Zuletzt seien spürbar mehr Flüge zu beobachten gewesen, darunter viele C17-Transportmaschinen.

Die Frage, wie stark Rheinland-Pfalz durch internationale Konflikte mitbetroffen ist, wird damit erneut ganz konkret.

Wächst die Gefahr für Rheinland-Pfalz?

Die Debatte hat sich zuletzt weiter verschärft. Bisher galt Rheinland-Pfalz als unerreichbar für iranische Raketen. Nach einem Angriff Teherans auf einen US-britischen Stützpunkt im Indischen Ozean rückt nun aber auch Europa stärker in den potenziellen Zielkorridor – und damit auch Ramstein.

Hechler betont zwar: „Die Angst vor iranischen Raketenangriffen geht nicht um in Ramstein.“ Gleichzeitig verweist er aber auf bestehende Risiken und erinnert an Drohnenflüge über der Air Base.

Auch der Politikwissenschaftler David Sirakov sieht die Lage sensibel. Er erklärt, Ramstein sei für die USA als Drehscheibe nach Europa, Afrika und in den Nahen Osten unverzichtbar. Die iranischen Attacken auf benachbarte Staaten könnten deshalb auch in Rheinland-Pfalz für Unbehagen sorgen. Einen direkten Angriff auf den Stützpunkt hält er nach den bekannten Fähigkeiten Irans aber weiterhin für sehr unwahrscheinlich, auch wegen des enormen militärischen und politischen Eskalationsrisikos für Teheran.

Krieg wirkt bis ins Alltagsleben hinein

Dass die Lage nicht nur militärisch, sondern auch ganz praktisch Folgen hat, zeigt sich im Raum Landstuhl. Weil das dortige US-Militärkrankenhaus mehr Platz für Verwundete benötige, sei die Geburtsstation vorübergehend geschlossen worden.

Berichten zufolge müssen schwangere Militärangehörige deshalb ausweichen. So hieß es, dass Schwangere aus Landstuhl nun in Homburg entbinden.

Damit bekommt der Krieg selbst im Alltag vor Ort eine ganz konkrete, greifbare Dimension.

Auch politisch wird der Ton schärfer

Im Bundestag werden inzwischen deutlichere Forderungen gegenüber den USA laut. Vertreter von Opposition und Linken verlangen eine strengere Haltung in Bezug auf die Nutzung deutscher Standorte und Überflugrechte.

Zugleich machen führende Politiker in Rheinland-Pfalz deutlich, dass der Konflikt auch gesellschaftlich im Land ankommt. Der scheidende Ministerpräsident Alexander Schweitzer sagte: „In unserem Land leben Menschen mit familiären Wurzeln im Iran, in Israel und in vielen weiteren Ländern im Nahen Osten. Viele bangen in diesen Stunden um ihre Angehörigen und Freunde.“

Diese Worte zeigen, dass der Krieg für viele Menschen in Rheinland-Pfalz nicht bloß eine internationale Nachricht ist, sondern ganz persönliche Ängste auslöst.

Auch Schnieder sieht besondere Verantwortung

CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder, der als möglicher künftiger Ministerpräsident gilt, sagte mit Blick auf den Iran: „Wenn dieses Regime fällt, gewinnt die Freiheit.“ Zugleich betonte er die besondere Verantwortung des Bundeslandes, weil sich in Rheinland-Pfalz bedeutende Militäreinrichtungen befänden, die auch für die Bündnisverteidigung eine zentrale Rolle spielten.

Damit wird deutlich: Für die künftige Landesregierung dürfte das Thema nicht nur außenpolitisch, sondern auch sicherheitspolitisch und gesellschaftlich hochrelevant bleiben.

Unternehmen in Rheinland-Pfalz ächzen bereits

Die Folgen der globalen Krisen zeigen sich aber nicht nur rund um Militärstandorte. Auch wirtschaftlich wächst der Druck. Experten rechnen mit steigenden Transportkosten, gestörten Lieferketten und höheren Energiepreisen.

Viele Unternehmen in Rheinland-Pfalz seien bereits jetzt durch die fragile geopolitische Lage und insgesamt schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen stark gefordert, sagte Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz.

Gerade für Pendler und Unternehmen im Land sind die Folgen zudem direkt sichtbar: Die Ölpreise steigen, die Spritkosten belasten Alltag und Wirtschaft.

Mainz steht vor fordernden Zeiten

Unterm Strich ist klar: Die Konflikte in der Welt haben Rheinland-Pfalz längst erreicht. Sie wirken politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich in das Land hinein.

Für die kommende Landesregierung heißt das: Sie wird sich nicht nur mit klassischen Landesfragen beschäftigen müssen, sondern auch mit den direkten Folgen globaler Krisen. Rheinland-Pfalz steht damit vor fordernden Zeiten – und Ramstein bleibt dabei der wohl sensibelste Ort im Land.