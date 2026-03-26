Altpapier-Container brennt auf Schulhof in Ehrang — Brandstiftung wahrscheinlich

TRIER. Am Mittwoch, dem 25.3.2026, entdeckte ein Passant gegen 20.55 Uhr einen brennenden Altpapier-Container auf dem Schulhof der Moseltal Realschule plus im Mäusheckerweg in Trier-Ehrang.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer wurde nur der Container beschädigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich herbeigeführt worden sein.

Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 06502-91570 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)