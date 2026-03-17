Elektroniker-Azubis aus Gerolstein besuchen Fachmesse in Frankfurt

GEROLSTEIN/FRANKFURT – Die Gerolsteiner Fachklassen für das erste, zweite und dritte Ausbildungsjahr im Elektrohandwerk waren am 13. März zu Gast in Frankfurt.

Anlass war die Messe Light and Building, die sich als internationaler Branchentreffpunkt für Hersteller präsentiert. In der Messehalle 9.1 drehte sich alles um den Nachwuchs. Auf der Werkstattstraße konnten die Auszubildenden ihr Wissen anhand praktischer Übungen an Ausstellerständen testen und vertiefen. Unter fachlicher Anleitung wurden neue Produkte für den täglichen Berufsalltag erprobt. Vor Ort in Frankfurt nahmen die Auszubildenden auch an einem Arbeitssicherheitsseminar der Berufsgenossenschaft ETEM (Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse) teil, welches mit Unterstützung vom Fachverband Elektro- und Informationstechnik (FEHR) Hessen/Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde.

Bei dem Seminar ging es um die wesentlichen Faktoren, auf die es in Punkto Arbeitssicherheit auf der Baustelle und insbesondere beim Arbeiten mit elektrotechnischen Anlagen und im täglichen Berufsalltag ankommt. „So konnten die Azubis neben vielen Eindrücken auch sicherheitsrelevantes Wissen – inklusive Zertifikat – mit nach Hause nehmen“, freut sich Matthias Backes, Lehrervertreter im Prüfungsausschuss, der die Klassen begleitete.