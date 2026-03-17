Fahndungserfolg in Trier: Senior unterstützt Polizei bei Festnahme von Telefonbetrügern

TRIER – Ein 74-jähriger Trierer hat am vergangenen Donnerstag maßgeblich zur Zerschlagung einer mutmaßlichen Betrügerbande beigetragen.

Der Mann erhielt gegen 12 Uhr einen sogenannten Schockanruf durch falsche Polizeibeamte. Die Täter täuschten eine unmittelbar bevorstehende Einbruchsgefahr vor. Zur Sicherung seines Vermögens forderten sie die Aushändigung von Bargeld und Wertsachen. Der Senior erkannte die betrügerische Absicht und informierte umgehend die Polizeiinspektion Trier.

Operativer Zugriff bei der fingierten Wertgegenstandsübergabe

In enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei hielt der 74-Jährige den Kontakt zu den Hintermännern aufrecht. Er täuschte eine Kooperationsbereitschaft vor und vereinbarte einen Übergabetermin an seiner Wohnanschrift. Als ein Abholer die vermeintliche Werttasche entgegennahm und zum bereitstehenden Fluchtfahrzeug zurückkehrte, griffen die observierenden Polizeikräfte zu. Insgesamt konnten vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Juristische Konsequenzen und aktuelle Ermittlungslage

Drei der Männer im Alter zwischen 23 und 30 Jahren wurden am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete für alle drei Verdächtigen die Untersuchungshaft an. Ein beteiligter Jugendlicher wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittler loben das besonnene Verhalten des Seniors ausdrücklich. Seine detaillierten Informationen ermöglichten den Zugriff und verhinderten einen finanziellen Schaden.