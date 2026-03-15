FCK im Südwestderby gegen Karlsruhe gefordert — letzte Hoffnungen auf den Aufstieg

Mainz hofft in der Fußball-Bundesliga auf einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib. Der 1. FC Kaiserslautern ist zu Hause im Südwestderby gegen Karlsruhe gefordert.

MAINZ/KAISERSLAUTERN. Für den FSV Mainz 05 geht es am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Die Rheinhessen sind am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Abstiegsduell bei Werder Bremen zu Gast. In der Tabelle belegen die Mainzer mit 24 Zählern den 15. Platz. Werder hat einen Punkt mehr auf dem Konto.

FSV-Coach Urs Fischer muss in dem wichtigen Spiel auf Offensivakteur Silas verzichten, der sich beim 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League am Donnerstag bei Sigma Olmütz einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins zuzog und damit lange ausfallen wird.

Eine Liga tiefer kommt es, ebenfalls am heutigen Sonntag (13.30 Uhr/Sky), zum brisanten Südwestderby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC. Um sich noch letzte Hoffnungen auf den Aufstieg machen zu können, benötigen die Roten Teufel einen Heimsieg. (Quelle: dpa)