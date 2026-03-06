Angriff von hinten auf 87-Jährigen – Senior kommt ins Krankenhaus

0
Foto: dpa/Symbolbild

LUDWIGSHAFEN – Ein 87 Jahre alter Mann ist in Ludwigshafen angegriffen, getreten und geschlagen worden.

Zu dem Angriff sei es am Nachmittag nach einem kurzen Streitgespräch gekommen, das der Senior mit einem 21-Jährigen geführt habe, teilte die Polizei mit. Demnach griff der junge Mann den 87-Jährigen von hinten an, dieser stürzte zu Boden. 

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den mutmaßlichen Täter ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 21-Jährige kam in Gewahrsam, wie es hieß.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.