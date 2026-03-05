Crash auf L141 bei Hetzerath: 59-Jährige Autofahrerin in Krankenhaus

HETZERATH. Am 4.3.2026 befuhr 19-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Schweich gegen 19.36 Uhr mit seinem Personenkraftwagen die A1 und wollte im Bereich Hetzerath auf die L141 einbiegen.

Hier missachtete er die Vorfahrt einer 59-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land, welche mit ihrem Auto ebenfalls auf der L141 unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, welche zwar beschädigt wurden, jedoch fahrbereit blieben.

Die 59-Jährige wurde aufgrund von Schmerzen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)