Region: Reifen an PKW zerstochen — Fenster mit Steinen demoliert

BIRKENFELD. Im Zeitraum vom 23.2.2026, 18.00 Uhr, bis zum 24.2.2026, 2.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täterin in der Sattlergasse in Birkenfeld zwei Reifen eines geparkten PKWs, mittels eines spitzes Gegenstandes, zerstochen. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

In fast identischem Tatzeitraum wurden mehrere Fenster eines Wohnhauses im Wagnersweg in Birkenfeld mit Steinen beschädigt und zerstört. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld geht von einem Zusammenhang beider Taten aus. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld (Telefon: 06782-9910) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)