++ Starker Temperatureinbruch in der Region: Schnee und Glätte möglich ++

MAINZ. Nach regnerischen Tagen mit Frühlingsluft wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende wieder deutlich kälter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Freitag noch mit Temperaturen von bis zu zwölf Grad in Rheinhessen und der Vorderpfalz. Damit kommt zeitweise Regen einher.

In der Nacht sollen die Temperaturen dann allerdings stark abfallen auf bis zu minus vier Grad. Örtlich begrenzt kann es glatt werden. Der Samstag bringt Wolken und Regen, der in Schnee übergehen kann. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und fünf Grad. Die Nacht auf Sonntag soll weitestgehend trocken bleiben, doch die Temperaturen fallen weiter ab, auf bis zu minus sechs Grad.

Der Sonntag beginnt laut DWD hingegen heiter. Im weiteren Verlauf können dichte Wolken aufziehen und ab dem Abend Schnee und Schneeregen fallen. Lokal ist mit Glättegefahr zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal vier Grad. (Quelle: dpa)