Morbach: Vorsicht Langfinger! Zeugen nach Pkw-Plünderungen gesucht

MORBACH-ELZERATH – In der Nacht zum 10. Februar 2026 kam es in der Morbacher Ortslage Elzerath zu zwei gemeldeten Vorfällen von versuchtem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen.

Unbekannte Täter nutzten die Zeitspanne zwischen 22:00 Uhr abends und 03:30 Uhr morgens aus.

Sie öffneten gezielt unverschlossene Fahrzeuge, um deren Innenräume nach Wertsachen zu durchsuchen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nichts.

Täterbeschreibung und Fluchtfahrzeug im Fokus

Die Polizei Morbach konzentriert ihre Suche auf zwei etwa 175 cm große Männer mit korpulenter Statur. Beide Personen trugen während der Tatausführung dunkle Kleidung. Zeugen lieferten zudem wichtige Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug. Es soll sich dabei um einen dunklen Pkw handeln. Vermutet wird ein Modell wie ein VW Caddy oder ein vergleichbarer Kombi.

Sicherheitshinweise für Autobesitzer

Die Polizeiinspektion bittet die Bevölkerung um aktive Mithilfe bei der Aufklärung dieser Fälle. Wer verdächtige Bewegungen oder das beschriebene Fahrzeug gesehen hat, sollte sich umgehend melden. Gleichzeitig erinnert die Polizei eindringlich daran, Fahrzeuge beim Verlassen stets ordnungsgemäß zu verriegeln. Lassen Sie keine Mobiltelefone oder Geldbörsen sichtbar im Innenraum zurück.