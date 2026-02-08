Verfassungsschutz RLP warnt: Rechtsextremistische Kleinstpartei wächst

Der Verfassungsschutz schaut genau hin, ob die Partei «Der Dritte Weg» weiter Mitglieder rekrutiert. Mit Kampfsportevents sollen gerade junge Menschen angelockt werden.

MAINZ. Die rechtsextremistische Partei «Der Dritte Weg» hat Zulauf in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Parteimitglieder stieg von rund 50 im Jahr 2020 auf 70 im vergangenen Jahr, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion in Mainz mitteilte.

Bundesweit werden der Partei mehr als 800 Personen zugerechnet. Im Verfassungsschutzbericht von Rheinland-Pfalz wird «Der Dritte Weg» als neonazistisch geprägte Kleinstpartei bezeichnet, die 2013 von ehemaligen Aktivisten der NPD sowie anderen Rechtsextremisten gegründet worden sei. Ihr Sitz befindet sich demnach in Weidenthal (Landkreis Bad Dürkheim).

Ideologisch orientiert sich die Partei demnach am Nationalsozialismus. «Mit ihren virtuellen und real weltlichen Aktivitäten wie Kampfsportevents versucht die Partei, insbesondere junge Menschen anzusprechen und zu rekrutieren», heißt es in dem Bericht. Zu beobachten sei, dass die Struktur der Jugendorganisation der Partei stetig ausgebaut werde, berichtete der Innenminister.

Dem Verfassungsschutz seien in Rheinland-Pfalz vereinzelt Verbindungen zwischen der Partei und der Alternative für Deutschland bekannt, sagte Ebling. Ob der «Der Dritte Weg» weiter wächst, werde vom Verfassungsschutz aufmerksam verfolgt. (Quelle: dpa)