Luxemburg: Einbrüche, Diebstähle, Überfall an Tram-Haltestelle und Handgreiflichkeiten in Taxi

LUXEMBURG. Für den gestrigen Montag und den heutigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere Einbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen im Großherzogtum.

In der Nacht zum 1.12.2025 wurde ein Überfall im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen nach drei Männer in Düdelingen in ein Taxi stiegen, und es während der Fahrt zu einem Streitgespräch zwischen ihnen kam. Dabei wurden zwei Männer dem Dritten gegenüber handgreiflich und entwendeten ihm sein Mobiltelefon. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Der Taxifahrer versuchte den Streit zu schlichten, jedoch bedrohten die beiden Täter den Fahrer, sodass dieser schlußendlich aus Angst den Inhalt seiner Kasse aushändigte. Die beiden Täter stiegen schließlich in Höhe der Rue Fort Neipperg aus dem Fahrzeug. Im Rahmen der Ermittlungen konnte einer der Tatverdächtigen gestellt werden. Dieser wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Nachmittag des 1.12.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 1.12. in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in in Luxembourg-Weimerskirch, bei dem ein Täter sich Zugang zum Inneren verschaffte, jedoch vom Besitzer überrascht wurde und mitsamt Diebesgut flüchtete. Eine Fahndung verlief negativ.

Ein weiterer Einbruch wurde in der Nacht zum 2.12. in ein Einfamilienhaus in der Rue du Bois in Berchem gemeldet, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich über ein Fenster Zugang zum Inneren verschafften und mehrere Räume durchwühlten. Sie wurden dabei von den Bewohnern überrascht und flüchteten mitsamt Diebesgut. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Ferner wurden der Polizei mehrere Diebstähle bzw. versuchte Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 1.12. auf dem Boulevard Baden-Powell in Luxemburg-Bonnevoie, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten und u.a. ein Geldbeutel entwendeten.

In den frühen Morgenstunden des 2.12. wurden zwei Männer in der Rue de la Déportation in Luxembourg-Gasperich gemeldet, die an Fahrzeugtüren klinken würdne. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort, eine Fahndung verlief allerdings negativ.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Nachmittag des 1.12. wurde der Polizei ein Überfall in Höhe einer Tramhaltestelle im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge drei Frauen das Opfer gegen die Türen der Tram stießen, um dessen Rucksack zu öffnen und seinen Geldbeutel zu entwenden. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Ermittlungen wurden diesbezüglich eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)