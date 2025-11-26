Rheinlandpokal: Eintracht Trier kämpft in Koblenz ums Viertelfinale – und den Traum vom Pokal!

TRIER. Eintracht Trier steht am heutigen Mittwoch, 26. November 2025, vor dem wohl wichtigsten Pflichtspiel des verbleibenden Jahres: Im Achtelfinale des Rheinlandpokals trifft der SVE um 19:30 Uhr im Stadion Oberwerth auf Cosmos Koblenz. Trainer Thomas Klasen warnt vor widrigen Bedingungen – und einem Gegner, der schon mehrfach Favoriten ins Straucheln brachte.

K.O.-Spiel mit Risiko: Klasen erwartet „große Herausforderung“

Für den SVE gibt es nur eine Richtung: Siegespflicht, wenn das Ziel Pokalgewinn weiter realistisch bleiben soll. Doch Trainer Thomas Klasen macht klar: Der Abend in Koblenz wird kein Spaziergang.

„Es ist ein K.O.-Spiel. Ich weiß, was auf uns zukommt. Die Witterung haben wir mitbekommen – zwei Spiele wurden dort am Wochenende abgesagt. Der Platz am Oberwerth wird eine Herausforderung.“

Der Gegner Cosmos Koblenz hat in den vergangenen Monaten gezeigt, dass er an guten Tagen jeden Gegner ärgern kann. Die Kombination aus schwierigen Bedingungen und einem kampfstarken Kontrahenten macht das Achtelfinale zu einem echten Prüfstein.

Platzverhältnisse als X-Faktor: Regen, Schnee, gefrorener Boden

In Koblenz herrschen derzeit alles andere als ideale Bedingungen:

Regen und Schneefälle

gefrorener Untergrund

mehrfach abgesagte Spiele am Wochenende

potenziell schwer bespielbarer Rasen

Für Eintracht Trier heißt das wiederum:Kampfgeist, Konzentration und Konsequenz werden entscheidender sein als spielerische Finesse.

Mutmacher Wittlich: SVE bewies bereits Nervenstärke

Das Team hat gezeigt, dass es mit schwierigen Umständen umgehen kann. Schon beim Pokalspiel in Wittlich biss sich der SVE durch eine zähe, umkämpfte Partie – geduldig, willensstark und am Ende absolut verdient erfolgreich.

Mit einem Sieg in Koblenz würde der SVE in der nächsten Runde Anfang März in Engers antreten – ein weiteres entscheidendes Spiel auf dem Weg zum möglichen Pokalgewinn.

Das Spiel wird für alle Fans die nicht vor Ort sein können von SVE-TV kostenlos auf YouTube übertragen