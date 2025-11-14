Polizei stoppt 44-Jährige auf L141 – Promillewert überrascht

Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

WITTLICH. Am 14.11.2025, gegen 1.40 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine 44-jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus der VG Wittlich-Land, als diese auf der Landstraße 141 in Richtung Wittlich unterwegs war.

Das Fahrzeug fiel den Beamten auf, da es unsicher, teilweise zur Mitte der Fahrbahn orientiert, geführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle musste festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin mit über 2,0 Promille absolut fahruntüchtig war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

