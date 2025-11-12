Trier: Geplanter IT-Umzug im Klinikum Mutterhaus – Einschränkungen erwartet

TRIER – Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen informiert über einen geplanten, temporären Ausfall seiner IT-Infrastruktur. Dieser Ausfall ist für Freitag, den 14. November, ab 18:00 Uhr bis Samstag, den 15. November 2025, terminiert und notwendig für den Umzug des Rechenzentrums des Klinikums.

Die Notfallversorgung der Patienten ist zu jeder Zeit gewährleistet und die Zentrale Aufnahme bleibt geöffnet. „Die Sicherheit unserer Patienten hat oberste Priorität. Wir sind seit Monaten intensiv in der Planung und haben die umfangreichen, bestehenden Ausfallkonzepte geprüft und weiterentwickelt, um die medizinische Versorgung während des Umzugs lückenlos sicherzustellen“, betont Geschäftsführer Dr. med. Christian Sprenger.

Auswirkungen auf Besuche

Um eine reibungslose Umstellung zu gewährleisten, bittet das Klinikum Mutterhaus um Mitwirkung: Besucher werden gebeten, von nicht zwingend notwendigen Besuchen während des gesamten Zeitraums des IT-Umzugs abzusehen. Als Anlaufstelle für ambulante Notfälle steht zusätzlich die Ärztliche Bereitschaftspraxis am Standort Feldstraße mit erweiterten Öffnungszeiten durchgehend zur Verfügung.

Während des gesamten Ausfalls wird eine Arbeitsgruppe vor Ort sein, um den Ablauf zu koordinieren. Der Umzug der Klinik-IT in den Energie- und Technikpark Trier erfolgt, um die digitale Sicherheit und Zukunftsfähigkeit des Klinikums weiter zu stärken. Betroffen ist das gesamte Klinikum mit den Standorten Mitte und Nord, einschließlich des Medizinischen Versorgungszentrums – kurz: MVZ.

Weitere Informationen und laufende Updates zum IT-Umzug und den daraus folgenden Einschränkungen finden sich unter www.mutterhaus.de/it-umzug und über den WhatsApp-Kanal des Klinikum Mutterhaus.