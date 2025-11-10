Fokus auf Bereifung und Beleuchtung: Polizei Trier führt Sonderkontrollen im Stadtgebiet durch

TRIER – Am heutigen Montag, 10.11.2025, führte die Polizeiinspektion Trier mit mehreren Teams zwischen 08.30 und 15.30 Uhr diverse Kontrollen im Stadtgebiet durch.

Das Hauptaugenmerk dieser Aktion lag auf dem Thema Wintertauglichkeit der Fahrzeuge, insbesondere der richtigen Bereifung und der Funktionsfähigkeit der lichttechnischen Einrichtungen. Die Polizei weist darauf hin, dass trotz milder Tageswerte nachts bereits Frost und Glätte herrschen können.

Strafverfahren gegen Mofafahrer eingeleitet

Der Großteil der kontrollierten Fahrzeuge konnte ohne Beanstandungen die Fahrt fortsetzen. Allerdings musste gegen einen jüngeren Mofafahrer ein Strafverfahren eingeleitet werden. Der Grund hierfür ist das Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Zusätzlich stellte sich heraus, dass das von ihm geführte Mofa die erlaubte Geschwindigkeit um das zweieinhalbfache übertraf, was auf eine unerlaubte Leistungssteigerung hindeutet.