Fokus auf Bereifung und Beleuchtung: Polizei Trier führt Sonderkontrollen im Stadtgebiet durch

0
Foto: Peter Kneffel / dpa / Symbolbild

TRIER  – Am heutigen Montag, 10.11.2025, führte die Polizeiinspektion Trier mit mehreren Teams zwischen 08.30 und 15.30 Uhr diverse Kontrollen im Stadtgebiet durch.

Das Hauptaugenmerk dieser Aktion lag auf dem Thema Wintertauglichkeit der Fahrzeuge, insbesondere der richtigen Bereifung und der Funktionsfähigkeit der lichttechnischen Einrichtungen. Die Polizei weist darauf hin, dass trotz milder Tageswerte nachts bereits Frost und Glätte herrschen können.

Strafverfahren gegen Mofafahrer eingeleitet

Der Großteil der kontrollierten Fahrzeuge konnte ohne Beanstandungen die Fahrt fortsetzen. Allerdings musste gegen einen jüngeren Mofafahrer ein Strafverfahren eingeleitet werden. Der Grund hierfür ist das Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Zusätzlich stellte sich heraus, dass das von ihm geführte Mofa die erlaubte Geschwindigkeit um das zweieinhalbfache übertraf, was auf eine unerlaubte Leistungssteigerung hindeutet.

Vorheriger ArtikelTrier: SSV-Schwimmer belohnen sich – Drei Teilnehmer bei offenen Deutschen Kurzbahn Meisterschaften
Nächster ArtikelRLP: Polizei schnappt mutmaßliche Bande nach 80 Einbrüchen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.