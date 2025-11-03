Eifelkreis: Diebstahl von 30 Kupferkesseln in Dingdorf

DINGDORF/PRÜM – Im Zeitraum vom 10.10.2025 bis zum 16.10.2025 drangen unbekannte Täter auf ein Privatgrundstück im Kapellenweg in Dingdorf ein. Dort entwendeten sie 30 Kupferkessel, die auf einem Anhänger gelagert waren.

Hoher Materialwert und Abtransport ungeklärt

Jeder der entwendeten Kessel hatte ein Gewicht von circa zehn Kilogramm. Die Gesamtmenge des gestohlenen Materials beläuft sich somit auf rund 300 Kilogramm.

Wie genau die Täter diese große und schwere Menge an Kupferkesseln abtransportieren konnten, ist derzeit unbekannt.

Die Polizeiinspektion Prüm führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem möglichen Abtransport geben können, sich unter der Rufnummer 06551 942-0 zu melden.