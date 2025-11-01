Luxemburg: Tankstelle überfallen – Personal mit Waffe bedroht – Fahndung mit Hubschrauber

0
Foto: Police Grand-Ducale / Illustration

BRIDEL. Gegen 20.18 Uhr wurde der Polizei gestern Abend ein Überfall auf eine Tankstelle in Bridel durch zwei Täter gemeldet. Einer der beiden Täter bedrohte das Personal mit einer Waffe und forderte die Herausgabe des Inhalts der Kasse.

Anschließend flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Seitens der Polizei wurde umgehend eine weiträumige Fahndung eingeleitet, an welcher mehrere Einheiten, darunter der Polizeihubschrauber sowie die Hundestaffel, beteiligt waren. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Police Grand-Ducale)

Vorheriger ArtikelVerband: Pflegekräfte in RLP verdienen mehr – Steigen jetzt die Eigenanteile?
Nächster ArtikelKrankenkasse: Zahl der verschriebenen Medikamente in RLP erneut gestiegen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.