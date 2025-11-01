Luxemburg: Tankstelle überfallen – Personal mit Waffe bedroht – Fahndung mit Hubschrauber

BRIDEL. Gegen 20.18 Uhr wurde der Polizei gestern Abend ein Überfall auf eine Tankstelle in Bridel durch zwei Täter gemeldet. Einer der beiden Täter bedrohte das Personal mit einer Waffe und forderte die Herausgabe des Inhalts der Kasse.

Anschließend flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Seitens der Polizei wurde umgehend eine weiträumige Fahndung eingeleitet, an welcher mehrere Einheiten, darunter der Polizeihubschrauber sowie die Hundestaffel, beteiligt waren. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Police Grand-Ducale)