Schüller: Pkw-Fahrer erfasst jugendliche Fußgängerin und flüchtet

SCHÜLLER/JÜNKERATH – Am Donnerstag, den 30.10.2025, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich auf der K67 zwischen Jünkerath und Schüller eine Verkehrsunfallflucht.

Ein Pkw kollidierte mit einer jugendlichen Fußgängerin, die infolgedessen verletzt wurde.

Rettungsmaßnahmen und Fahndungserfolg

Die verletzte Fußgängerin wurde nach Erstversorgung durch den RTW des DRK und einen First Responder mit dem ADAC Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wittlich verflogen.

Der unfallbeteiligte Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle. Durch intensive Ermittlungsarbeit konnte die Polizei Prüm das unfallbeteiligte Fahrzeug und dessen Fahrer nachträglich ermitteln. Die Polizei bittet weiterhin Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 zu melden.