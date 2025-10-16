Frau in Mehrfamilienhaus getötet: Verdächtiger festgenommen

Festnahme eines Mannes an einem Polizeiwagen
Foto: dpa / Symbolbild

BAD KREUZNACH – In einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach ist am Mittwoch eine 66-jährige Frau getötet worden.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen 69 Jahre alten Verdächtigen fest. «Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegen Hinweise auf ein Gewaltdelikt im häuslichen Umfeld vor», hieß es.

In welcher Beziehung die beiden standen, beschrieb eine Polizeisprecherin auf Nachfrage zunächst nicht näher. Sie bestätigte jedoch, dass der Mann die Frau gekannt habe. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bad Kreuznach ordnete Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Für die übrige Bevölkerung bestand laut der Mitteilung zu keiner Zeit eine Gefahr. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Umstände der Tat seien noch unklar.

