Neunkirchen: Drei Festnahmen nach Haftbefehlen wegen schwerer räuberischer Erpressung

NEUNKIRCHEN/SAAR – Am 07.10.2025 vollzogen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neunkirchen insgesamt drei Festnahmen.

Vorausgegangen waren bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken angeregte Untersuchungshaftbefehle gegen die Beschuldigten (eine 25-jährige Frau und zwei 21-jährige Männer) aus dem Raum Neunkirchen.

Vorwurf der Nutzung einer Schusswaffe

Die Ermittlungsverfahren gegen das Trio wurden wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung unter Nutzung einer Schusswaffe geführt.

Umfangreiche und zeitintensive Ermittlungen hatten zuvor zum Erlass der Haftbefehle geführt. Im Rahmen der ebenfalls angeordneten Durchsuchungen der Wohnräume und Personen der Beschuldigten konnte durch die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden.

Die Beschuldigten wurden am 07.10.2025 dem Haftrichter vorgeführt und anschließend den Justizvollzugsanstalten in Zweibrücken und Saarbrücken zugeführt. Die Folgeermittlungen zur Klärung des genauen Tatablaufs und weiterer Zusammenhänge dauern weiter an.