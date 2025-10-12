Eifelkreis: Auf Gegenfahrbahn gefahren – Fahrzeug in Leitplanke gedrängt und abgehauen

SEIWERATH. Am Morgen des 8.10.2025 kam es gegen 6.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L32 zwischen Dürrbach und Seiwerath. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr aus Richtung Seiwerath kommend in Richtung Neustraßburg.

Da das Fahrzeug teilweise auf der Fahrbahn des Gegenverkehrs fuhr, musste dieser ausweichen. Das entgegenkommende Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Dadurch entstand Sachschaden an dem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich dabei um ein größeres Fahrzeug handeln. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter [email protected] in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)