Nickerchen mit Folgen – Mann in Laden eingeschlossen

KAISERSLAUTERN – Ein Schläfchen auf einer Fensterbank hat einem Mann in Kaiserslautern einen unfreiwillig langen Aufenthalt in einem Geschäft beschert.

Der 42-Jährige sei am Freitagabend in den Shop mit Verkaufsautomaten gegangen, in dem gerade renoviert worden sei, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit.

Die Handwerker hätten ihn nicht bemerkt und nach ihrer Arbeit den Laden abgeschlossen. Als der 42-Jährige dann aufwachte, rief er den Angaben zufolge den Polizeinotruf. Die Polizei verständigte den Betreiber des Automatenkiosks. Der habe den Mann schließlich befreit, wie eine Polizeisprecherin berichtete.