RLP: E-Scooter-Fahrer (14) bei Verfolgungsjagd mit Polizei schwerverletzt

KAISERSLAUTERN. Am frühen Freitagabend gegen 20.44 Uhr entzog sich ein 14-Jähriger einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet von Kaiserslautern. Da an dem Fahrzeug kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht war, wollte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines E-Scooters in der Merkurstraße kontrollieren.

Der Fahrer entfernte sich trotz eindeutiger Anhaltezeichen mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung eines angrenzenden Waldgebiets. Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Verfolgung abgebrochen. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte der Mann wenig später in einem Waldstück nahe eines Wirtschaftsweges im Bereich der Merkurstraße schwer verletzt neben seinem E-Scooter liegend aufgefunden werden.

Die eingesetzten Polizei- und die verständigten Rettungskräfte übernahmen die medizinische Erstversorgung. Anschließend wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Sein Gesundheitszustand ist stabil. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang des Geschehens dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor (Telefon: 0631/369-10022). (Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern)