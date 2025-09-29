Trier: Verfolgungsjagd durch Innenstadt – Fahrer unter Drogen, ohne Führerschein und betrunken!

Trier. In der Nacht zum Montag kam es in der Trierer Innenstadt zu einer spektakulären Verfolgungsfahrt, die am Ende mit der Festnahme eines Mannes endete. Der 28-Jährige war nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern stand auch unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Kontrolle missachtet – Flucht durch die Innenstadt

Am Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr, befuhr der Mann mit seinem PKW die Konstantinstraße in Richtung Kornmarkt. Eine Streifenbesatzung wollte den Fahrer kontrollieren – doch anstatt anzuhalten, gab er Gas und versuchte, der Polizei zu entkommen. Mehr News aus Trier

Über mehrere Abbiegemanöver gelangte der Fahrer schließlich auf einen Parkplatz. Dort stellte er das Auto ab und flüchtete zu Fuß. Weit kam er jedoch nicht: Nach einer kurzen Fahndung konnten die Beamten den Mann im Nahbereich stellen.

Unter Alkohol und Drogen – und ohne Führerschein

Trotz der eindeutigen Feststellungen stritt der Beschuldigte zunächst ab, der Fahrer des Fahrzeugs gewesen zu sein. Er behauptete sogar, das Auto nicht zu kennen. Eine Durchsuchung des PKW widerlegte jedoch seine Aussagen: In dem Wagen fanden die Polizisten persönliche Dokumente des Mannes.

Ein Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert, wenn auch im unteren Bereich. Schwerer wogen jedoch die Ergebnisse eines Drogentests, der den Konsum mehrerer Substanzen nachwies. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Strafverfahren eingeleitet

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet – unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.