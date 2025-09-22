++ Region: Nass-kühler Wochenstart zum kalendarischen Herbstanfang ++

OFFENBACH. Zum kalendarischen Herbstanfang zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland kühler als zuletzt und zudem nass. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute Höchsttemperaturen von 10 bis 15 Grad.

Vor allem im Süden regnet es anhaltend. Ansonsten sind vor allem Wolken am Himmel zu sehen. Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt es wolkig und gelegentlich ziehen Schauer durch. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad, im höheren Bergland bei etwa 3 Grad. Der Dienstag zeigt sich dann ebenfalls wolkenverhangen und grau.

Im Südwesten rechnet der Wetterdienst mit einzelnen Schauern. Die maximalen Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad, im höheren Bergland bei 11 Grad. Am Mittwoch regnet es laut DWD wieder verbreitet und kräftiger. Die Temperaturen kommen erneut nicht über 16 Grad hinaus. (Quelle: dpa)