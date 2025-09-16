Region: Regionalzug kollidiert mit Baum auf Gleisen – Lokführer verhindert Schlimmeres

Ein umgestürzter Baum bringt einen Regionalzug im Kreis Birkenfeld zum Stoppen. Es gibt keine Verletzten. Wie der Lokführer Schlimmeres verhindern konnte.

HEIMBACH. Ein Zug ist bereits am Montagnachmittag zwischen Heimbach und Nohen im Landkreis Birkenfeld mit einem umgestürzten Baum auf den Gleisen kollidiert. Verletzt wurde niemand, wie die Kreisverwaltung Birkenfeld mitteilte.

Am Zug gab es nur kleinere Lackschäden. Der Lokführer hatte das Hindernis frühzeitig erkannt und die Geschwindigkeit reduziert. Nach Angaben der Kreisverwaltung war der Zug auf dem Weg von Saarbrücken nach Frankfurt am Main.

Die Deutsche Bahn entfernte Stamm und Äste von den Gleisen. Der Lokführer fuhr den Zug bis zum Bahnhof Heimbach zurück. Am späten Nachmittag konnte der Regionalexpress seine Fahrt in Richtung Idar-Oberstein fortsetzen. (Quelle: dpa)