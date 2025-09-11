Sonderstempel mit Trier-Motiv zum „Tag der Briefmarke 2025“ – Briefmarkenschau in Trier

FRANKFURT a. M. Die Deutsche Post gibt anlässlich des „Tag der Briefmarke 2025“ und zur Briefmarkenschau am 21. September 2025 in Trier einen eigens zu diesem Anlass erstellten Sonderstempel heraus.

Als Motivbeschreibung wird abgedruckt: Briefmarke Preußen (Mi-Nr. 2) mit Vierringstempel „1520“ Trier und Preußen (Mi-Nr. 16). Der Textzusatz lautet: Briefmarke Preußen (Mi-Nr. 2) mit Vierringstempel „1520“ Trier und Preußen (Mi-Nr. 16)

Die Deutsche Post Philatelie ist am 21. September 2025 in der Europahalle Trier, Viehmarktplatz 15, in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr vor Ort und führt diesen Stempel mit. Philatelie-Liebhaber erhalten den Sonderstempel außerdem ab dem 21. September 2025 für einen Monat bei der Deutsche Post AG, Service- und Versandzentrum Weiden, Sonderstempelstelle in Weiden. (Quelle: Deutsche Post DHL Group)