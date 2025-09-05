Schock in Völklingen: Polizei rückt erneut wegen mutmaßlicher Schüsse aus

In Völklingen werden erneut Schüsse gemeldet. Vor Ort stellt die Polizei fest: Zum Einsatz kam vermutlich nur eine Schreckschusspistole.

VÖLKLINGEN. Ein Einsatz der Polizei in Völklingen hat am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Am Nachmittag seien von Zeugen mutmaßliche Schüsse in der Innenstadt gemeldet worden, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Völklingen mit.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass vermutlich eine Schreckschusswaffe eingesetzt wurde: Es habe keine Verletzten und keine Spuren am Tatort gegeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es einen Streit zwischen mehreren Heranwachsenden gegeben haben. Dabei sollen die mutmaßlichen Schüsse aus der Schreckschusspistole gefallen sein. Der Tatverdächtige, der als Schütze benannt worden sei, habe sich später bei der Polizei gestellt, sagte der Sprecher. Er sei 20 Jahre alt und bisher bei der Polizei unbekannt.

Zuvor hatten saarländischen Medien darüber berichtet. Die Polizei ermittelt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, sagte der Polizist.

Vor gut zwei Wochen war in Völklingen ein 34 Jahre alter Polizist bei einem Einsatz erschossen worden. Mutmaßlicher Täter soll ein 18-Jähriger sein, den der getötete Polizist nach einem Überfall auf eine Tankstelle mit Kollegen festnehmen wollte. (Quelle: dpa)