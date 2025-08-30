Zündelnde Kinder sorgen für großen Feuerwehreinsatz

BAD EMS – Zwei zündelnde Kinder haben für einen großen Feuerwehreinsatz in Bad Ems im Rhein-Lahn-Kreis gesorgt.

Die beiden Jungen hätten in einem verlassenen Anbau eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses vermutlich mit Papier gezündelt, teilte die Polizei mit. Sie seien unberechtigterweise über das Treppenhaus auf ein Flachdach und dann in den Anbau gelangt. Beim Zündeln habe dann dort gelagertes Dämmmaterial zu brennen begonnen, was für eine Rauchentwicklung sorgte. Die Jungen flüchteten über das Treppenhaus ins Freie.

Die Rauchenentwicklung habe ein Nachbar wahrgenommen und die Rettungskräfte verständigt, teilte die Polizei weiter mit. Eine Hausbewohnerin habe geistesgegenwärtig auf den Rauchgeruch reagiert und sei mit einem Feuerlöscher auf das Dach gestiegen, um das Feuer zu löschen. Weitere Bewohner seien ihr mit Wassereimern zu Hilfe geeilt. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, hatten die Bewohner das Feuer so selbst gelöscht.

Polizei sucht nach den Kindern

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, ob ein Sachschaden am Gebäude entstand, war zunächst noch unklar. Die beiden zündelnden Jungen seien von mehreren Bewohnern gesehen worden, sie seien vermutlich zwischen neun und zwölf Jahren alt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung der Jungen geben können, um Mithilfe.