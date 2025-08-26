RLP: Wohnwagen auf Privatgrundstück ausgebrannt – Brandstiftung vermutet

Ein Wohnwagen brennt auf einem Privatgrundstück aus. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

RÜMMELSHEIM. Nach dem Brand eines Wohnwagens in Rümmelsheim (Landkreis Bad Kreuznach) vermutet die Polizei Brandstiftung und sucht Zeugen. Der auf einem Privatgrundstück hinter dem örtlichen Grillplatz abgestellte Wohnwagen war bei dem Feuer am Sonntagnachmittag völlig ausgebrannt, wie die Pollizei mitteilte.

Auch Bäume in der unmittelbaren Nähe seien stark beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand müsse von Brandstiftung ausgegangen werden. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen könne, solle sich bei der Kriminalinspektion in Bad Kreuznach melden. (Quelle: dpa)