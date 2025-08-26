RLP: Wohnwagen auf Privatgrundstück ausgebrannt – Brandstiftung vermutet

Ein Wohnwagen brennt auf einem Privatgrundstück aus. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

0
Foto: Soeren Stache / dpa / Symbolbild

RÜMMELSHEIM. Nach dem Brand eines Wohnwagens in Rümmelsheim (Landkreis Bad Kreuznach) vermutet die Polizei Brandstiftung und sucht Zeugen. Der auf einem Privatgrundstück hinter dem örtlichen Grillplatz abgestellte Wohnwagen war bei dem Feuer am Sonntagnachmittag völlig ausgebrannt, wie die Pollizei mitteilte.

Auch Bäume in der unmittelbaren Nähe seien stark beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand müsse von Brandstiftung ausgegangen werden. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen könne, solle sich bei der Kriminalinspektion in Bad Kreuznach melden. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelRLP: Wachsamer Blick von oben – Wie Hobbypiloten beim Brandschutz helfen
Nächster Artikel++ Region: Nach viel Sonne kündigen sich Schauer und Gewitter an ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.