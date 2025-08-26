++ Region: Nach viel Sonne kündigen sich Schauer und Gewitter an ++

Das sonnige Spätsommerwetter verabschiedet sich vorerst aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die kommenden Tage bringen Wolken, Regen und teils auch Gewitter.

OFFENBACH. Das sonnige Spätsommerwetter wird in den kommenden Tagen vielerorts in Rheinland-Pfalz und im Saarland von Schauern und Gewittern abgelöst. Vorerst bleibt es im Tagesverlauf heiter bis sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Die Temperaturen steigen auf 26 bis 30 Grad. In der Nacht zum Mittwoch fallen einzelne Schauer, im Süden kann es auch Gewitter geben, die vereinzelt auch Starkregen bringen können. Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 12 Grad.

Der Mittwoch beginnt zunächst wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu und bringen Schauer oder Gewitter, teils mit Starkregen. Dabei wird es 25 bis 29 Grad warm. Auch für Donnerstag erwarten die Meteorologen wiederholt Regen und teils auch Gewitter. Dabei wird es mit Höchsttemperaturen von 21 bis 25 Grad nicht mehr so warm. (Quelle: dpa)