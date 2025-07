Vulkaneifel: Übung der Einheit Absturzsicherung – spektakuläre Rettung an Rengener Kirche

DAUN – Am 22. Juli 2025 führte die Absturzsicherungseinheit der VG Daun, bestehend Mitgliedern der Feuerwehr Daun und Mehren, eine gemeinsame und anspruchsvolle Übung an der Filialkirche St. Kunibert in Daun-Rengen durch.

Im Fokus stand dabei die Zusammenarbeit bei der Sicherung von Personen in großer Höhe und die anschließende Rettung aus einer Notlage.

Die Übung begann mit dem gemeinsamen Vorstieg, Schritt für Schritt an einem Gerüst nach oben, das die Kirche umgab. Dabei wurden verschiedene Techniken des Vorstiegs geübt, die für die Sicherung von Einsatzkräften und die Rettung von Personen in exponierten Lagen unerlässlich sind. Die speziell ausgebildeten Kameraden der beiden Feuerwehren aus daun und Rengen haben hierfür besondere Geräte und arbeiten dabei Hand in Hand zusammen.

Im Anschluss an den Vorstieg folgte der zweite, noch komplexere Teil: die Menschenrettung mittels Schleifkorbtrage über das Hubrettungsfahrzeug. Ein angenommener Notfall – beispielsweise eine verletzte Person auf dem Gerüst – forderte die Einsatzkräfte heraus, eine sichere und schonende Rettung aus der Höhe zu gewährleisten. Die Schleifkorbtrage wurde dabei in Zusammenarbeit mit einem Auf- und Abseilgerät und dem Teleskopgelenkmast präzise positioniert und die “verunglückte” Person fachgerecht darin gesichert. Unter präziser Steuerung wurde die Trage anschließend mit der Art „Flaschenzug“ sicher zu Boden gebracht.

Die erfolgreiche Durchführung dieser komplexen Übung unterstreicht die Bedeutung der kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung sowie der engen Zusammenarbeit der beiden Feuerwehreinheiten innerhalb der VG Daun. Solche realistischen Szenarien bereiten die Einsatzkräfte optimal auf den Ernstfall vor und tragen maßgeblich zur Sicherheit der Bevölkerung bei.