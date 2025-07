Seitenscheiben teilweise eingeschlagen: Diebstähle aus 18 Autos in Klausen

WITTLICH/KLAUSEN. Wie der Volksfreund berichtet, wurden in der Nacht zum gestrigen Montag in Klausen 18 Fahrzeuge von unbekannten Tätern in Klausen aufgesucht, wobei z.T. die Seitenscheiben eingeschlagen wurden.

Die Täter suchten gezielt nach Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die betroffenen Fahrzeuge waren z.T. nicht verschlossen.

Die Kripo Wittlich bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06571/9500-0 oder per E-Mail an [email protected]. (Quelle: Trierischer Volksfreund)