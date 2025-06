Premiere für den „Konzer Weinstand on Tour“!

KONZ. An wechselnden Standorten exklusive Weine von der Saar und Obermosel genießen – der „Konzer Weinstand on Tour“ macht’s möglich und ist bereit für seine ersten Einsätze!

Die Stadt Konz hatte den gebrauchten Getränkewagen im vergangenen Jahr angeschafft und in den darauffolgenden Monaten „aufgepimpt“. Der städtische Bauhof rüstete ihn u.a. mit einer neuen Innenausstattung und modernen Elektrogeräten aus. Und natürlich wurde auch das Äußere des Fahrzeugs ansprechend gestaltet. Nun kann der „Konzer Weinstand on Tour“ unterwegs sein und lädt zum gemütlichen Beisammensein und Verweilen ein.

Seine Premiere feiert er zunächst beim „Konzer Weingenuss 2025“ am heutigen Freitag, 27. Juni 2025 im Freilichtmuseum Roscheider Hof. Danach übernimmt der Konzer Gewerbe- und Dienstleistungsverein die Organisation und den Betrieb.

Der erste Einsatz an den Konzer Saarterrassen, zu dem alle herzlich eingeladen sind, findet am Mittwoch, 9. Juli 2025 statt. Einen Sundowner nach der Arbeit genießen? – kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen! Der „Konzer Weinstand on Tour“ hat an dem Tag von 17 bis 22 Uhr geöffnet! Und am darauffolgenden Samstag und Sonntag ist Wochenendfeeling mit lokalen Weinen angesagt: Am 12. Juli 2025 steht der Weinstand mit gekühlten Getränken von 11 bis 22 Uhr für Sie an den Saarterrassen bereit, am 13. Juli 2025 zwischen 11 und 18 Uhr.

Zu einem späteren Zeitpunkt ist geplant, den „Konzer Weinstand on Tour“ auch außerhalb der Saarterrassen einzusetzen, z.B. bei Veranstaltungen auf dem Markplatz.

Den Ausschank übernehmen abwechselnd unterschiedliche Weingüter aus der Verbandsgemeinde Konz. Wo und wann welcher Winzer mit dem Wagen steht, wird regelmäßig über die Webseite der VG Konz, www.konz.de, sowie deren Kanäle bei Facebook und Instagram bekannt gegeben.

Sie haben als Weingut Interesse daran, für einen Tag oder öfter den Ausschank zu übernehmen? Bitte kontaktieren Sie dafür den Konzer Gewerbe- und Dienstleistungsverein unter der E-Mail-Adresse: [email protected] oder telefonisch unter 06501 607 66 35.