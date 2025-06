RLP: Tankschiff mit 2000 Tonnen Diesel fährt sich fest – Wendeversuche scheitern

OESTRICH-WINKEL. Ein Frachtschiff hat auf der Höhe von Oestrich-Winkel am Donnerstag den Rhein blockiert. Das Tankschiff hatte nach Angaben der Polizei 2000 Tonnen Diesel geladen und war damit zu schwer: Der Frachter lag zu tief im Wasser und blieb stecken. Mehrere Wendeversuche blieben ohne Erfolg.

Ein weiterer Tanker pumpte schließlich 340 Tonnen Diesel ab. Währenddessen war die Schifffahrt auf dem Rhein am Abend für mehrere Stunden gesperrt. Beschädigt wurde an beiden Schiffen nichts. Während der Sperrung stauten sich zwölf Schiffe auf dem Fluss in beide Richtungen. (Quelle: dpa)