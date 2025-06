Region: Biker-Paar stürzt in Idar-Oberstein – Zwei Verletzte nach Motorradunfall

IDAR-OBERSTEIN. Am Freitag, dem 20. Juni 2025, ereignete sich gegen 17:10 Uhr in Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. In der Hauptstraße kam ein Motorradfahrer, der mit einer weiteren Person unterwegs war, zu Fall. Beide Beteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen.

Unfallstelle gesichert und Verkehr umgeleitet

Der Unfall geschah, als das Motorrad die Hauptstraße aus Richtung Oberstein kommend in Fahrtrichtung Vollmersbach befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte das Zweirad auf der Fahrbahn.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme musste der OIE-Kreisel, sowohl aus Richtung Oberstein als auch aus Richtung Idar kommend, vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Dies diente der Sicherung der Unfallstelle und ermöglichte den Einsatzkräften eine ungestörte Arbeit.

Notarzt und zwei Rettungswagen vor Ort

Die beiden leichtverletzten Personen auf dem Motorrad wurden nach dem Sturz umgehend von einem Notarzt und zwei Rettungswagen versorgt. Sie mussten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein war mit zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort, um den Unfall aufzunehmen und die Ermittlungen zur genauen Unfallursache einzuleiten. Die Sperrung des Kreisels dauerte während des Einsatzes an.