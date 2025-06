++ Region: Heute Gewitter und Starkregen, dann warmer Wochenstart ++

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland drohen im Verlauf des Tages weitere Unwetter. Es werden Starkregen, Gewitter und vereinzelt Hagel erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zudem könne es auch zu Sturmböen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad.

In der Nacht zum Montag könne es in der Pfalz noch vereinzelt letzte Gewitter und Schauer geben. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 15 Grad. Am Montag werden Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad erwartet, in weiten Teilen bleibt es niederschlagsfrei und sonnig.

Am Dienstag steigen die Temperaturen auf 26 bis 29 Grad. Bei schwachem Wind bleibt es weitgehend wolkenlos und sonnig. (Quelle: dpa)