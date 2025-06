Ministerpräsident und OB besuchen Trierer Unternehmen – „erfolgreiches Mittelstandsland“

TRIER. Gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer besuchte Oberbürgermeister Wolfram Leibe auf Einladung der Mayr-Melnhof Gruppe den MM Gravure Standort in der Diedenhofener Straße. Die Mayr-Melnhof Gruppe mit Hauptsitz in Wien ist Europas führender Produzent von Karton und Faltschachteln – darunter auch Zigarettenverpackungen.

In Trier gibt es mit der MM Gravure Trier GmbH und der MM Graphia Trier zwei Standorte. Zu den größten Abnehmern gehört unter anderem das Tabak-Unternehmen JTI (Japan Tobacco International), das ebenfalls einen Sitz in Trier hat. Bei einer Werksbesichtigung mit Geschäftsführer Jochen Molt sowie Nico Nesselhauf und Elke Kranzl von der MM Group erfuhren der Ministerpräsident und der OB einiges über aktuelle Herausforderungen in dieser Branche. In dem 2006 gegründeten Werk wird im Drei-Schicht-Betrieb produziert. Einen Boom erlebten die Werke im Gegensatz zu vielen anderen Branchen während der Coronazeit.

Schweitzer betonte: „Die Themen Wirtschaft und Arbeit stehen im Mittelpunkt meines Regierungshandelns. Rheinland-Pfalz ist ein starkes Wirtschafts- und erfolgreiches Mittelstandsland, das sich durch Vielfalt und den Mix verschiedener Branchen auszeichnet. Die MM-Gruppe mit ihren Tochterunternehmen in Trier steht exemplarisch für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Land. Das Land sorgt dafür, dass Unternehmen hier die besten Rahmenbedingungen vorfinden – durch gezielte Investitionen, Bürokratieabbau und ein starkes Finanzpaket im Doppelhaushalt. So fördern wir nachhaltiges Wachstum, schützen tarifvertraglich abgesicherte Arbeitsplätze und stärken Rheinland-Pfalz als attraktiven Wirtschaftsstandort.“ Leibe ergänzte: „Als Stadt unterstützen wir gemeinsam mit dem Land die Unternehmen vor Ort mit dem Ziel, gute Arbeitsplätze zu sichern, Wachstum zu ermöglichen und Trier als zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. Der heutige Besuch zeigt, wie wichtig der Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung ist – gerade in Zeiten großer Herausforderungen.“ (Quelle: Stadt Trier)