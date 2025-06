Krone im Blick: Vier Frauen treten zur Wahl der Mosel-Weinkönigin an

TRIER. Sie kommen aus Kobern-Gondorf, Enkirch, Kinheim und Bekond und haben das gleiche Ziel: die Krone der Mosel-Weinkönigin. Vier junge Frauen treten am 5. September zur Wahl der obersten Repräsentantin des Weinanbaugebietes an: Vanessa Herges aus Kinheim, Nele Kuhnen aus Bekond, Annalena Niedersberg aus Enkirch und Teresa Oster aus Kobern-Gondorf.

Wer aus diesem Quartett die Nachfolge der amtierenden Mosel-Weinkönigin Anna Zenz aus Ediger-Eller übernehmen wird, entscheidet sich am 5. September im Forum Livia in Leiwen. Dort richtet der Moselwein e.V. die Wahl und Krönung der Mosel-Weinkönigin 2025/26 aus. Die Kandidatinnen für die Wahl wurden im Mai vom Vorstand des Moselwein e.V. sowie Vertretern von regionalen Wein- und Tourismusorganisationen im Rahmen eines internen Vorentscheides unter sieben Bewerberinnen ausgewählt. In den kommenden Wochen stehen für die Kandidatinnen ein Kommunikationstraining, Dreharbeiten für ein gemeinsames Video über die Mosel sowie weitere Schulungen an. Damit bereitet die Weinwerbung die jungen Frauen auf die Wahl und ihren Einsatz für den Moselwein ab September vor.

Teresa Oster ist 24 Jahre alt und seit 2023 Weinkönigin der Gemeinde Kobern-Gondorf im Kreis Mayen-Koblenz. Nach dem Abitur am Eichendorff-Gymnasium in Koblenz hat sie an der Hochschule Geisenheim das Fach „Internationale Weinwirtschaft“ studiert. Seit Oktober 2023 ist sie im Master-Studiengang im Fach Betriebswirtschaftslehre an der Universität Trier. Praktische Erfahrungen im Weinbau und der Weinvermarktung hat sie in Weingütern in Kobern-Gondorf, in Winningen und am Mittelrhein sowie bei einem Weinhandelsunternehmen in Frankfurt gesammelt. In ihrem Heimatort engagiert sie sich bei der Organisation von Weinveranstaltungen.

Annalena Niedersberg aus Enkirch im Kreis Bernkastel-Wittlich hat nach Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife an der Integrierten Gesamtschule in Zell eine Ausbildung zur Winzerin beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel in Bernkastel-Kues absolviert. Danach hat die Winzerin im Herbst 2024 an der Hochschule Geisenheim im Rheingau den Bachelorstudiengang „Weinbau und Oenologie“ aufgenommen. Im elterlichen Weingut in Enkirch kümmert sich die 22-Jährige besonders um die Kommunikation mit den Weinkunden und Feriengästen und vermittelt bei Planwagenfahrten ihr Wissen rund um den Moselweinbau.

Vanessa Herges aus Kinheim im Kreis Bernkastel-Wittlich ist 23 Jahre alt. Von 2021 bis 2025 repräsentierte sie die Weinbaugemeinde als Ortsweinprinzessin und -weinkönigin. Nach dem Abitur am Nikolaus-von- Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues verbrachte sie ein Jahr als Au pair in den USA. Seit 2022 ist sie an der Universität Trier im Lehramtsstudium in den Fächern Englisch, Politik- und Bildungswissenschaften. Neben der Arbeit im elterlichen Weingut erweiterte sie ihr Fachwissen durch Tätigkeiten in einer Vinothek und einer Weinkellerei. Darüber hinaus absolvierte sie Lehrgänge zur Sachverständigen der Qualitätsweinprüfung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und zur „Anerkannten Beraterin für Deutschen Wein“.

Die 22-jährige Nele Kuhnen aus Bekond im Kreis Trier-Saarburg war bis Anfang Mai Weinkönigin der Römischen Weinstraße in der Verbandsgemeinde Schweich. Nach dem Abitur am Stefan-Andres-Gymnasium in Schweich absolvierte sie ein Studium der Geoinformatik und Vermessung in Mainz. Sie arbeitet seit Oktober 2024 als Vermessungsoberinspektorin bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Kenntnisse rund um den Wein hat sie von kleinauf im elterlichen Weinbaubetrieb gesammelt und bei der Mitarbeit in einem Weingut mit Gastronomie, einem Weinlabor und einer Weinkellerei vertieft.

Die Entscheidung, wer die Mosel-Krone tragen wird, trifft am 5. September eine Jury aus regionalen und überregionalen Wein- und Tourismusfachleuten sowie Medienvertretern. Auch die Heimatgemeinden der Bewerberinnen sind im Wahlgremium vertreten. Die Kandidatinnen müssen am Wahlabend ihr Fachwissen über das Weinbaugebiet Mosel unter Beweis stellen, von den Weinbergsböden und Rebsorten über Anbau und Kellerarbeit bis zu Weinstilistik und Vermarktung. Ihr Auftreten, rhetorische Fähigkeiten und Schlagfertigkeit sowie englische Sprachkenntnisse spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, wenn die vier jungen Frauen sich in Leiwen im Rahmen eines moderierten Bühnenprogramms vor Publikum und Jury präsentieren. (Quelle: Moselwein e.V.)