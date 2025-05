Trier: Spektakuläres Wochenende für das Schwimmteam des SSV

TRIER. Am ersten Wochenende im Mai gingen die Schwimmer des SSV Trier gleich an 3 verschiedenen Orten an den Start und konnten spektakuläre Erfolg erzielen.

Ömer Burak Yildirim gewinnt Süddeutsche Meisterschaft im Schwimmerischen Mehrkampf Freistil der 12-jährigen

Ömer Burak Yildirim, Jahrgang 2013, ging an insgesamt 3 Wettkampftagen 7-mal an den Start um den Süddeutschen Meister im Schwimmerischen Mehrkampf zu ermitteln. Starke Konkurrenz war in Stuttgart am Start. Mit guter Einstellung durch seinen Trainer Frank Meyer-Höke, ging Ömer bereits über die 400m Freistil Streck mit persönlicher Bestzeit gleich einmal in der Wertung in Führung und gab sie in der Folge nicht mehr ab. Es folgten 200m Freistil, 50m Freistil Beine, 50m Delphin Beine auf dem Bauch und auf dem Rücken und am letzten Wettkampftag noch die 200m Lagen. Jeder Start bedeutete eine neue Bestzeit und sogar einen Vereinsrekord kann er nun sein Eigen nennen. Mit fast 300 Punkten Vorsprung sicherte sich Ömer den süddeutschen Meistertitel mit insgesamt 2.997 Punkten. Für ihn gilt jetzt die gezielte Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf in Dortmund am ersten Wochenende im Juni., wo er mit vollem Selbstvertrauen den Meistertitel im Visier hat.

Weitere Qualifikationen für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften beim Wettkampf in Luxemburg

Mit zwei weiteren Qualifikationen zur DJM in Berlin für Charlotte Weinandy und Kimi Kasper war für die beiden der Wettkampf im Luxemburgischen „Geesseknäppchen“ ein Erfolg. Eva-Sofie Lichter, Tim Lanz und Anton-Maximilian Monzel verpassten weitere Qualifikationszeiten nur denkbar knapp und schauen auf die letzte Qualifikationsmöglichkeit bei den Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften in Stuttgart in 2 Wochen.

Bei insgesamt 52 Starts konnten die 13 Teilnehmenden in insgesamt 14 Finals mitschwimmen und sich 11-mal in den Top6 platzieren. Charlotte Weinandy erreichte den 2. Platz über die die 50m Rücken in 0:31,44 Minuten sowie den 3. Platz über die 100m Rücken in 1:08,15 Minuten. Eva-Sofie Lichter war gleich in allen 3 Finals über die Bruststrecken vertreten. Hier stehen 2-mal Platz 2 über 50m (0:34,44) und 100m Brust (1:18,53) und ein 6. Platz über die 200m (2:57,77) zu Buche. Lisa Gotthardt glänzte über die 100m Schmettern im Finale mit einem 6. Platz in 1:10,42 Minuten. Anton-Maximilian Monzel trat über die Kurzstrecken 50m Rücken (0:29,65) und 50m Freistil (0:24,71) in den Finals an und belegte dort den 6. und 4. Platz. Tim Lanz erreichte im Finale über die 50m Brust (0:31,25) den 4. Platz. Über 100m Schmettern (0:58,72) und 50m Freistil (0:24,92) erreichte Kimi Kasper jeweils den 6. Platz in den Finals.

Die weiteren Teilnehmer mit durchweg guten Platzierungen und allesamt neuen persönlichen Bestzeiten waren Carla Meyrahn, Nena Marie Schübel, Patrick Bartak-Petry, Peter Weinandy und Jean Stach.

Nachwuchstalente in Bad Kreuznach

Neben den erfahrenen Schwimmern in Stuttgart und Luxemburg, waren auch die Schwimmer der jüngeren Gruppen im Stadtwerke-Cup Bad Kreuznach unterwegs. Sie starteten hauptsächlich an den Wettkämpfen Samstags. Selbst bei nur diesem einen Wettkampftag waren die Jüngsten, bei 9 Teilnehmenden mit 49 Starts, extrem fleißig und engagiert unterwegs.

Bestzeiten purzelten reihenweise und es wurden durchweg hervorragende Platzierungen erzielt.

Johann Manfred Weinandy konnte bei seinen 4 Starts über je 50 und 100m Freistil und Rücken immer den 1. Platz in seinem Jahrgang belegen. Matilda Bitter glänzte ebenfalls mit 1. Plätzen über die 50 und 100m Brust. Im Weiteren belegte sie über die 50m Freistil den 2. Platz sowie die 100m Freistil den 3. Platz. In die Siegerlisten trug sich auch Hannah Hausmann ein. Ein 1. Platz über 50m Rücken Beine und ein 3. Platz über die 50m Brust Beine konnte sie mit nach Hause nehmen. Vielstarterin Hannah Palm erreiche 4-mal den 2. Platz und 2-mal den dritten Platz über die Freistil und Rücken Disziplinen. Besonders hervorzuheben sind ihre Leistungen über 400m Freistil und 200m Lagen, welche ihre besondere Ausdauerfähigkeiten aufzeigen. In den 50m Beine Disziplinen Kraul, Rücken und Brust war Sophie Antonia Wyrobisch mit zwei 2. Plätzen und einem 3. Platz nicht minder erfolgreich. Luisa Pütz war über die 50m Schmettern mit dem 2. Latz erfolgreich und rundete ihr Ergebnis mit dem 3. Platz über die 100m Lagen ab. Bei den Jungen lieferte Edgar Gemke einen ersten Platz über 100m Brust sowie den zweiten Platz über 100m Rücken. Johnny Josef Klären fand sich mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen ebenso auf dem Siegerpodest wieder (50m Brust, Rücken und Freistil). Abschließend ist auch Moritz Laier zu nennen der den 3. Platz über 100m Rücken belegte.

Das gesamte Team vor Ort, unter der Leitung von Verena Bitter, zeigte hervorragende Leistungen in allen Disziplinen. Jetzt geht es mit Spannung in die Vorbereitung zum Heimwettkampf am 31.Mai bis 01. Juni 2025, dem 42. Internationalen Peter & Paul Schwimmfest im Trierer Nordbad.