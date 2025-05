Papier trifft Mode: Kunstschülerinnen aus Schweich stellen in Trier und Bernkastel aus

TRIER/BERNKASTEL. Papierkleider im Jugendstil-Design zogen in den vergangenen Wochen die Blicke vieler Passanten auf sich: Unter dem Titel „Paper Fashion“ präsentierten Schülerinnen des Kunst-Leistungskurses der MSS 12 am Stefan-Andres-Gymnasium Schweich ihre Werke an ungewöhnlichem Ort – in den Schaufenstern zweier regionaler Modehäuser.

Vom 22. Januar bis zum 20. Februar 2025 war die Ausstellung im Modehaus Marx in Trier zu sehen. Anschließend wanderte sie weiter ins Modehaus Hees in Bernkastel-Kues, wo die Papierkleider vom 21. Februar bis zum 13. März erneut öffentlich bewundert werden konnten.

Tragbare Kunst aus Papier – inspiriert vom Jugendstil

Die Schülerinnen hatten sich zuvor im Unterricht mit dem Thema „Paper Fashion“ befasst. Die Aufgabe: Ein tragbares Modeobjekt – gefertigt ausschließlich aus Papier. Dabei standen ästhetische Gestaltung, handwerkliches Geschick und Nachhaltigkeit gleichermaßen im Fokus.

Entstanden sind ausdrucksstarke Entwürfe, inspiriert vom Jugendstil, umgesetzt mit Techniken wie Falten, Collagieren, Kaschieren, Heften oder Tackern. Jedes Stück ein Unikat – jedes Kleid ein kleines Kunstwerk.

Kunst im Schaufenster: Kreativität sichtbar gemacht

Die Ausstellung ermöglichte einen spannenden Perspektivwechsel: Kunst außerhalb der Schule, mitten im Alltag der Menschen. Wer vorbeikam, blieb stehen – und staunte über die ungewöhnlichen Formen, Farben und Ideen. Gerade die Verbindung aus Mode, Recyclingmaterial und gestalterischem Anspruch sorgte für viel positive Resonanz.

Ein besonderes Highlight war die gemeinsame Exkursion des Kunst- und Chemie-Leistungskurses am 30. Januar nach Trier. Dort setzten sich die Schülerinnen und Schüler interdisziplinär mit den Werken auseinander – in einer kreativen Foto-Challenge und einem Skizzen-Battle.

Schulprojekt mit Strahlkraft

„Paper Fashion“ zeigt eindrucksvoll, wie Schülerkunst öffentlich wirken kann – jenseits von Noten und Klassenräumen. Die Kombination aus gestalterischer Freiheit, Kooperation mit Unternehmen und realer Präsentation macht das Projekt beispielhaft für kreative Schulbildung.

Ein herzlicher Dank geht an die beiden Kooperationspartner Modehaus Marx und Modehaus Hees, die das Projekt mit großem Engagement unterstützt und den Schaufenstern eine ganz besondere Funktion gegeben haben: als Bühne für junge Kunst.

(Quelle: Stefan-Andres-Gymnasium Schweich)