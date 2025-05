Luxemburg: Messer und Schlägereien – Polizei geht gegen Randalierer vor

LUXEMBURG. Für den gestrigen Donnerstag und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Fälle, in denen die Beamten betrunkene Randalierer im Arrest unterbringen mussten.

In der rue Bender in Luxemburg-Stadt wurden am Nachmittag des 8.5.2025 mehrere Personen gemeldet, die sich dort aggressiv verhalten würden. Einer der Männer habe zudem ein Messer bei sich. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte dort zwei Männer antreffen, wobei bei einem der beiden ein Messer sichergestellt wurde.

Beide waren stark alkoholisiert und da sie eine Gefahr für sich und andere darstellten, wurden sie nach ärztlicher Untersuchung im Arrest untergebracht. Sie wurden ferner erkennungsdienstlich behandelt und einer der beiden wurde später im Centre de rétention untergebracht.

Gegen 0.40 Uhr am 9.5.2025 wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Esch-Alzette randalieren würde. Der stark alkoholisierte Mann musste seitens der Polizeibeamten immobilisiert werden, bevor er aufgrund seines alkoholisierten Zustands nach einer ärztlichen Untersuchung im Arrest untergebracht wurde.

Bei einer Kontrolle im Rahmen der Schließungsstundenregelung in den Rives de Clausen in Luxemburg-Stadt wurden die Polizeibeamten kurz nach 3.00 Uhr auf eine Schlägerei zwischen zwei Personen aufmerksam, woraufhin die Beamten eingriffen um die Beteiligten voneinander zu trennen. Zeitgleich ereignete sich eine zweite Schlägerei zwischen zwei weiteren Personen, weshalb Verstärkung angefordert werden musste.

Im Laufe des Einsatzes mussten mehrere Personen immobilisiert werden. Sie wurden zwecks weiterer Amtshandlungen zur Dienststelle gebracht. Zwei alkoholisierte Personen wurden zudem im Arrest untergebracht, da sie den Einsatz mehrmals und trotz wiederholter Aufforderung, dies zu unterlassen, gestört hatten. Ein Protokoll wegen Rebellion wurde ebenfalls erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)