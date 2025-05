Bernkastel-Kues: Betrunken mit Gegenverkehr kollidiert – Fahrer türmt zu Fuß

BERKNASTEL-KUES. Am 1.5.2025, gegen 19.25 Uhr, wurde der Polizei in Bernkastel-Kues ein Verkehrsunfall auf der Panoramastraße, unterhalb des Kueser Plateaus, gemeldet. Hierbei geriet ein PKW in einer Linkskurve auf die Gegenspur und kollidierte mit dem Gegenverkehr.

Der Unfallverursacher flüchtete zunächst fußläufig von der Unfallstelle, konnte im Rahmen einer Fahndung jedoch angetroffen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Person stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest wurde abgelehnt. Dem 53-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)