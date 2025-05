Maifeiertag mit Sommerfeeling: Bis zu 30 Grad in Rheinland-Pfalz und Saarland

TRIER. Der 1. Mai 2025 bringt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland frühsommerliche Temperaturen – pünktlich zum Feiertag. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden heute bis zu 30 Grad erwartet, besonders entlang des Rheins. Bei viel Sonnenschein und nur vereinzelten Quellwolken ist ideales Ausflugswetter zum Maifeiertag garantiert.

Auch der Freitag bleibt mit Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad angenehm warm. Es wird teils sonnig, teils wolkig – mit leichtem Gewitterrisiko nördlich von Mosel und Lahn, besonders in der Eifelregion.

Wetterumschwung zum Wochenende

Am Samstag kündigt sich eine Abkühlung an: In der Pfalz werden noch bis zu 24 Grad erreicht, im nördlichen Bergland nur rund 19 Grad. Gleichzeitig ziehen dichtere Wolkenfelder auf, begleitet von Schauern und lokalen Gewittern – teils mit Starkregen.

Am Sonntag wird es wechselhaft. Im Süden bleibt es regnerisch, während es im Norden meist trocken ist. Die Tageshöchstwerte sinken auf 12 bis 17 Grad. Insgesamt zeigt sich das Wetter wechselnd bis stark bewölkt.