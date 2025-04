++ Wetter in der Region: Sonniger Maifeiertag mit bis zu 30 Grad ++

In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist für den Feiertag perfektes Ausflugswetter angesagt. Wie lange hält das frühsommerliche Wetter?

OFFENBACH. Sonne und bis zu 30 Grad: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland dürfen sich in den kommenden Tagen auf frühsommerliches Wetter einstellen. Abgesehen von ein paar Quellwolken ab dem Mittag scheine heute die Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Zum Start in den Mai soll es dann sogar noch wärmer werden: Zwischen 25 und 30 Grad liegen die Höchstwerte am Feiertag, gefolgt von maximal 25 bis 28 Grad am Freitag. Ein paar Wolken soll es geben, aber ansonsten bleibe es sonnig.

Wieder kühler und grauer wird es laut der Vorhersage am Samstag: Die Temperaturen schaffen es dann nur noch auf höchstens 19 Grad im nördlichen Bergland sowie maximal 24 Grad in der Pfalz. Außerdem rechnet der DWD mit schauerartigem Regen, vereinzelt begleitet von Blitz und Donner. (Quelle: dpa)