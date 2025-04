Tausende Autofans bei Tunertreffen am Nürburgring

NÜRBURG. Tausende Auto- und Tuningfans haben den sogenannt Car-Freitag wieder für ein Szenetreffen auf dem Nürburgring in Rheinland-Pfalz genutzt.

Der Verkehr zur Rennstrecke sei punktuell zum Erliegen gekommen, sagte der Sprecher des Nürburgrings, Alexander Gerhard. Trotz zeitweise Regens und einstelliger Temperaturen sei die Zahl der Autofans und Neugierigen auf dem Niveau des Vorjahres gewesen. Die ersten Schaulustigen seien schon vor Sonnenaufgang dort gewesen.

«Die kommen aus dem In- und Ausland», sagte Gerhard. Er habe an den Fahrzeugen auch viele ausländische Kennzeichen gesehen. Das Treffen am Karfreitag gebe es seit vielen Jahren und sei immer weiter gewachsen. «Das hat friedlichen Volksfestcharakter.» Die Menschen sitzen da und schauen sich die Autos an. Auf der berühmten Rennstrecke in der Eifel seien rund 150 Ordner, Mitarbeiter und Securityleute eingesetzt worden. «Wir ergreifen aber ausschließlich regulatorische Maßnahmen.»

Laut Polizei gab es bis zum Nachmittag keine größeren Zwischenfälle. In Deutschland wird am Karfreitag die Autoposer- und Tuning-Szene verstärkt kontrolliert.