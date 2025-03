Luxemburg: Polizei geht gegen Schlägereien und betrunkene Krakeeler vor

LUXEMBURG. Für den gestrigen Freitag und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Schlägereien und betrunkene Störer an verschiedenen Orten im Großherzogtum.

Eine Schlägerei wurde der Polizei in der vergangenen Nacht in einem Lokal in Rumelange gemeldet, wobei drei Personen verletzt wurden und zwecks Kontrolle ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Fall wurde zu Protokoll genommen.

Gegen 2.00 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei in Clausen gemeldet, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Da die meisten angetroffenen Personen unter Alkoholeinfluss standen und niemand genau erklären konnte, was passiert war, wurde den Anwesenden Klageführung zu einem späteren Zeitpunkt angeboten.

Zu einer weiteren Schlägerei kam es bei den Rives de Clausen, nachdem mehreren Personen der Eintritt in ein Lokal verwehrt wurde. Mit den beteiligten Personen wurden Termine zwecks Aufnahme der Klageführungen sowie Verhöre vereinbart.

Eine weitere Schlägerei wurde der Polizei gestern Nachmittag an der Place du Théâtre in Luxemburg zwischen mehreren obdachlosen Personen gemeldet. Anzeige wurde erstellt.

Gegen 18.00 Uhr trafen Polizeibeamte am Hauptbahnhof in Luxemburg auf eine Person, welche Passanten belästigte. Nachdem der Mann der Aufforderung der Beamten die Örtlichkeiten zu verlassen nachkam, wurde kurz darauf gemeldet, dass er nun in der Rue Joseph Junck Personen anschrie. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand und die öffentliche Ordnung störte, wurde entschieden ihn im Arrest unterzubringen.

Im Arrest untergebracht werden musste außerdem eine Person, welche gestern Nachmittag bei Mensdorf gemeldet wurde und seine Kleidung in einem Feld verstreute. Nach dem Eintreffen der Beamten ließ der Mann sich nicht beruhigen und spuckte außerdem im Dienstwagen umher.

Ebenfalls im Arrest untergebracht wurde eine Person, welche gestern Nachmittag bei einem Supermarkt in Echternach unter Alkoholeinfluss umherbrüllte. (Quelle: Police Grand-Ducale)